Operativos regionales en el Día Nacional de Devolución de Medicamentos"

ALLENTOWN, Pa.- Mañana se celebrará en todo el país "El Día Nacional de Devolución de Medicamentos" y en Allentown y Reading tendrán sus operativos.

Mañana, en ambas ciudades se estarán recibiendo aquellas medicinas, de receta o o sin receta, vencidas o vigentes, nuevas o empezadas, que ya no use o no desee… en estos operativos que se realizan anualmente.

Uno de los objetivos principales de esta jornada es minimizar las posibilidades de que drogas caigan en manos equivocadas, especialmente los opiáceos, tal y como nos lo explicó el Dr. Michael Baxter, de la Sociedad Médica del condado Berks.

"Nuestro objetivo es deshacernos de ellos y, por supuesto, debe haber un lugar seguro donde nuestros pacientes pueden dejarlos".

Si usted vive en Reading, tiene un incentivo adicional. A los primeros 5000 residentes que lleven sus medicamentos, tendrán boletos gratuitos para un juego de los Fightin Phils.

En Reading:

Lugar: Estadio First Energy.

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

En Allentown:

Lugares: Supermercado Giant de la Av. Emmaus y supermercado Redner’s de Airport Road.

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Organizadores les recuerdan no llevar jeringas viejas o cosas como bloqueador solar y desodorante.