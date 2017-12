Forense dictamina como homicidio muerte de niño de 2 años

La madre enfrenta cargos criminales por la muerte de su hijo

PEN ARGYL, Pa.- El forense del condado Northampton dio a conocer los resultados de la autopsia de Mason Blum, un niño de 2 años de Pen Argyl que fue encontrado en noviembre inconsciente en una bañera.

El forense Zach Lysek dijo que la causa de la muerte fue por ahogamiento y la dictaminó como un homicidio.

La madre de Blum, Michelle E. Wallace, de 34 años, fue arrestada en noviembre por la policía Slate Belt Regional en relación con la muerte del menor y acusada de un delito grave de homicidio involuntario y delitos menores de conducta temeraria, poner en peligro a un niño y posesión de parafernalia de drogas.

Las autoridades dijeron que un oficial del Departamento de Policía Regional de Slate Belt conducía una patrulla de rutina del Parque Weona en Pen Argyl alrededor de las 8:30 p.m. del miércoles 1º de noviembre, cuando se le acercó un hombre para hablarle sobre un tema de custodia infantil, de acuerdo con un comunicado de prensa de la policía.

El hombre se identificó como el ex novio de Wallace y dijo que habían acordado encontrarse alrededor de las 8 p.m. de esa noche para recoger a su hijo. Ella no se presentó, y él le dijo a la policía que estaba preocupado por la seguridad de su hijo después de no poderse comunicarse con ella por su teléfono celular o el teléfono de su casa, según la policía.

Las autoridades acudieron a la casa de Wallace en la cuadra 400 de la avenida West Pennsylvania en el distrito y supuestamente la encontraron desmayada y desorientada en un sofá dentro del apartamento. La policía dijo que no había otros adultos en el apartamento.

Los oficiales dijeron que oyeron agua corriendo en el baño y descubrieron que el hijo de 2 años de Wallace estaba inconsciente en la bañera. La policía dijo que la llave de la bañera estaba abierta.

Los oficiales comenzaron la reanimación cardiopulmonar en el niño, y Suburban EMS y el Departamento de Bomberos de Pen Argyl fueron llamados para ayudar, sin embargo, el niño más tarde fue declarado muerto.

La policía dice que una búsqueda en el departamento presuntamente arrojó una jeringa y una cuchara para inyectarse drogas, según las autoridades.

Wallace no pudo pagar la fianza y fue enviada a la prisión del condado Northampton para esperar una audiencia preliminar programada para el 19 de enero de 2018.

La investigación continúa su curso.