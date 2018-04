Trump dice que no se involucrará en pesquisa sobre Rusia

WASHINGTON (AP) - El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que no estará “involucrado” en la investigación de un fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales, pero añadió que pudiera cambiar de parecer.



Trump dijo en el programa "Fox & Friends" que la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller “es una vergüenza”. El mandaría criticó a agentes federales por los allanamientos hechos a la oficina y casa de su abogado Michael Cohen y su exjefe de campaña Paul Manafort.



Trump dijo: “He decidido que no voy a involucrarme. Pudiera cambiar de parecer en algún momento, porque lo que está ocurriendo es una vergüenza”.



Sus comentarios se producen en momentos en que la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado se aprestaba a votar sobre una propuesta para proteger el trabajo de Mueller.



Cohen es objeto de una investigación federal en Nueva York por negocios no especificados. Manafort está acusado de conspiración y lavado de dinero.