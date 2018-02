Wayne LaPierre: "Odian a la NRA. Odian a la Segunda Enmienda"

MARYLAND.- Finalmente, la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) se pronunció sobre la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Su director ejecutivo Wayne La Pierre habla por primera vez y culpó a muchos sobre el tiroteo, pero sin asumir ninguna responsabilidad, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora. Aunque afirmó que a la “NRA sí le importa”.

En principio, LaPierre culpó a los demócratas y al gobierno de tratar de abarcar demasiado.

El dijo que aquellos que apoyan medidas más estrictas sobre el control de armas quieren “barrer bajo la alfombra el fracaso de la seguridad escolar, el fracaso de la familia, el fracaso del sistema de salud mental de Estados Unidos e incluso el increíble fracaso del FBI”. LaPierre defendió la Segunda Enmienda contra lo que llamó “nuevos socialistas europeos” que buscan tomar el control del Congreso y la Casa Blanca.

“No es un asunto de seguridad, es una cuestión política. A ellos les importa más el control y más control. Su meta es eliminar la segunda enmienda. Su solución es hacerlos a todos ustedes menos libres” dijo sobre los que desean el control de armas.

El activista a favor de las armas atacó a los demócratas. “Chris Murphy, Nancy Pelosi y otros, alentados por medios nacionales, ansiosos por culpar a la NRA, exigen más control gubernamental”, dijo. “Odian a la NRA. Odian la Segunda Enmienda. Odian la libertad individual”, dijo.

Por otra parte, la portavoz de la NRA, Dana Loesch, afirmó que los medios de comunicación “aman los tiroteos”, porque logran altas audiencias al entrevistar a personas llorando tras un ataque.

Solo minutos antes de que LaPierre hablara en el evento, el presidente Donald Trump defendió a la NRA diciendo: “Lo que muchas personas no entienden, o no quieren entender, es que Wayne, Chris y los amigos que trabajan tan duro en el @NRA son Grandes Personas y Grandes Patriotas Americanos. Ellos aman a nuestro país y harán lo apropiado. HAGAMOS A AMERICA GRANDE OTRA VEZ!”