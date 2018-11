Latest Big Ticket poll is out

ALLENTOWN, Pa. - The final poll before the last Big Ticket show of the season was released on Monday evening with all of the movement happening in the small schools rankings.

Here is the complete Top 25:

LARGE SCHOOLS:

1. COATESVILLE - 12-0 - 1

2. NORTH PENN - 12-0 - 2

3. FREEDOM - 11-1 - 3

4. EMMAUS - 11-1 - 4

5. PHILLIPSBURG - 9-1 - 5

6. DOWNINGTOWN WEST - 11-1 - 6

7. UPPER DUBLIN - 10-1 - 7

8. TRUMAN - 10-2 - 8

9. EASTON - 8-4 - 9

10. WILSON WL - 8-4 - 10

11. NESHAMINY - 8-4 - 11

12. DOWNINGTOWN EAST - 9-3 - 12

13. PARKLAND - 7-5 - 13

14. QUAKERTOWN - 9-3 - 14

15. GOVERNOR MIFFLIN - 7-5 - 15

SMALL SCHOOLS:

1. BERKS CATHOLIC - 9-2 - 1

2. BETHLEHEM CATHOLIC - 9-3 - 3

3. POTTSGROVE - 11-1 - 4

4. NORTH SCHUYLKILL - 11-1 - 6

5. SAUCON VALLEY - 10-2 - 7

6. CONRAD WEISER - 8-2 - 8​

7. NORTHWESTERN - 9-3 - 5

8. NOTRE DAME G.P. - 10-2 - 2

9. WYOMISSING - 9-3 - 9

10. JIM THORPE - 9-2 - 10