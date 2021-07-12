Federal Investigators arrested a man in a scheme to sell forged artwork. The artwork included forgeries of paintings by Berks County-native Keith Haring.

Officials say Angel Pereda of Mexico tried to sell works that, if real, would be worth millions.

Authorities say Pereda conned buyers by gaining their trust, then selling them worthless pieces of art.

They say they hope this arrest sends a message to others who are selling or thinking of selling bogus art.

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