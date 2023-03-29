CONSULADO ITINERANTE EN FILADELFIA-PENSILVANIA
FECHA: SABADO 22 DE ABRIL DE 9:00 A 2:00 p.m.
LUGAR: 5400 FERNE BLVD, DREXEL HILL, PA 19026 (HOLIDAY INN & SUITES DREXEL HILL, IHG HOTELS)
PARA CIUDADANOS PERUANOS QUE RESIDEN EN PENSILVANIA
LOS SIGUIENTES TRÁMITES SE REALIZAN UNICAMENTE PREVIA CITA, A TRAVES DE UN MENSAJE POR CORREO ELECTRONICO A: consulado@conpernj.org
DNI ́s
PODERESPORESCRITURAPUBLICA
(EN EL MENSAJE DEBERA COLOCAR EN LA SUMILLA: CITA PARA FILADELFIA PARA TRAMITE.... (colocar nombre del trámite). EN EL CONTENIDO MENCIONAR SU NOMBRE COMPLETO, NUMERO DE DNI, DIRECCION Y TELEFONO EN LOS ESTADOS UNIDOS)
PARA OBTENER CITA PARA PASAPORTES ACCEDER AL SIGUIENTE LINK http://www.consulado.pe/es/Paterson, LUEGO ENTRAR A ICONO ROJO “RESERVE SU CITA PARA PASAPORTES”, EN “CONSULADO ITINERANTE EN FILADELFIA” PRESIONAR EL RECUADRO “RESERVAR AHORA” Y SEGUIR LOS PASOS.
SOLO SE RECIBIRA PEDIDOS DE CITAS HASTA LAS 5:00 PM DEL 18 DE ABRIL
SIN CITA:
PODERESFUERADEREGISTRO,CERTIFICADOSDESUPERVIVIENCIA Y CONSTANCIAS SIMPLES
MÉTODO DE PAGO: EN EFECTIVO.
PARA EL RECOJO DE PASAPORTES Y DNI ́s TAMBIEN SE DEBERA ENVIAR UN MENSAJE AL CORREO consulado@conpernj.org SOLICITANDO SE LLEVE SU PASAPORTE Y/O DNI A FILADELFIA. COLOCAR NOMBRE COMPLETO.
PARA VERIFICAR PREVIAMENTE SI SU DNI Y/O PASAPORTE SE ENCUENTRA LISTO PARA RECOGER INGRESE AL SIGUIENTE ENLACE: http://www.consulado.pe/es/Paterson/Paginas/Busqueda-Documentos.aspx
ENTRADA AL LOCAL SERÁ SIN ACOMPAÑANTES. FAVOR LLEGAR 10 MINUTOS ANTES DE LA CITA.
PATERSON, 24 DE MARZO DE 2023.