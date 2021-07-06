EASTON, PA .- Una mujer de Easton ha sido acusada de herir gravemente a su bebé de 3 meses.

La oficina del Fiscal de distrito dice que Catherine Erickson, de 30 años, sacudió fuertemente a su bebé en dos ocasiones a finales del mes pasado.

El Fiscal dice que Erickson aseguró que no pensó que había lastimado a la bebé porque dejó de llorar, pero se dio cuenta de que estaba herida después de que comenzó a tener convulsiones y vomitar.

Erickson supuestamente esperó 11 horas para llevarla al hospital. El Fiscal dice que la bebé necesita una cirugía cerebral.

Erickson ha sido acusada de agresión agravada.