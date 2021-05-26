Freddy Awards: Musical theatre performance
Courtesy State Theatre Center for the Arts

Los los Premios Freddy se llevarán a cabo el 27 de mayo a las 7 p.m.

Estudiantes que representan a más de dos docenas de escuelas en los Condados Northampton, Lehigh y Warren mostrarán su talento en el canto y baile.

Habrá un cambio de formato para este año. El acto de apertura será en vivo, el resto estará pregrabado.

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