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Weather Alert

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DEC001-003-005-MDC011-015-029-035-041-NJC001-005-007-009-011-015-
029-033-PAC011-017-029-045-077-091-101-290000-
/O.NEW.KPHI.SV.A.0464.200828T1741Z-200829T0000Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
464 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN CENTRAL DELAWARE

KENT                  

IN NORTHERN DELAWARE

NEW CASTLE            

IN SOUTHERN DELAWARE

SUSSEX                

IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHEAST MARYLAND

CAROLINE              CECIL                 KENT                 
QUEEN ANNE'S          TALBOT                

IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHERN NEW JERSEY

ATLANTIC              BURLINGTON            CAMDEN               
CAPE MAY              CUMBERLAND            GLOUCESTER           
OCEAN                 SALEM                 

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA

BERKS                 LEHIGH                

IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA

BUCKS                 CHESTER               DELAWARE             
MONTGOMERY            PHILADELPHIA          

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, ATLANTIC CITY, CAMDEN, 
CENTREVILLE, CHERRY HILL, CHESTERTOWN, DENTON, DEPTFORD, DOVER, 
DOYLESTOWN, EASTON, ELKTON, GEORGETOWN, GLASSBORO, HAMMONTON, 
MEDIA, MILLVILLE, MOORESTOWN, MOUNT HOLLY, NORRISTOWN, 
OCEAN CITY, PENNSVILLE, PHILADELPHIA, READING, TOMS RIVER, 
WEST CHESTER, AND WILMINGTON.

$$

Mira el video del Niño Superintendente del Distrito Escolar de Reading

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