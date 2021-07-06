VALLE LEHIGH, PA .- El Lehigh Carbon Community College está dando la bienvenida a los estudiantes a su campus.

Los servicios en persona se reanudaron hoy en el campus principal en el municipio de North Whitehall, así como en las locaciones de Allentown y Tamaqua.

Berrier Hall y la Biblioteca Rothrock en el campus principal también están abiertos al público.

El semestre de otoño comienza el 21 de agosto. La universidad ofrece aprendizaje en persona, remoto y en línea.