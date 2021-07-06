CONDADO MONROE, PA .- Un hombre de Nueva York murió mientras practicaba paracaidismo en el condado Monroe.

La policía dice que Frank Kancso, de 35 años, de Staten Island, fue encontrado inconsciente en el centro de Skydiving llamado Sky's the Limit en el municipio de Smithfield.

Kansco fue trasladado en avión al hospital donde luego murió.

Según los informes, era un paracaidista experimentado con miles de saltos previos. Un funcionario de comunicaciones de emergencia dijo que el paracaídas de Kancso se abrió, pero aterrizó con fuerza.

No está claro por qué sucedió eso.