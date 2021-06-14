READING, Pa. - The Alvernia University Board of Trustees voted unanimously to extend the contract of university President John Loyack through 2027.

Loyack became the school's seventh president in 2019.

He's overseeing the University's Reading CollegeTowne initiative to expand the school's reach into the downtown.

Loyack was previously the executive vice president for business and administration at King's College in Wilkes-Barre. 

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