Bulletin: THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
677 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MORRIS SOMERSET
SUSSEX WARREN
IN SOUTHERN NEW JERSEY
BURLINGTON CAMDEN GLOUCESTER
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, BETHLEHEM, BLAIRSTOWN,
CAMDEN, CHERRY HILL, DEPTFORD, DOYLESTOWN, EASTON, FLEMINGTON,
GLASSBORO, JIM THORPE, MEDIA, MOORESTOWN, MORRISTOWN,
MOUNT HOLLY, NEWTON, NORRISTOWN, PHILADELPHIA, READING, SOMERSET,
STROUDSBURG, TRENTON, AND WEST CHESTER.
Info:
Type: Severe Thunderstorm Watch
start_time_local: 2023-09-09T16:27:00-04:00
end_time_local: 2023-09-09T23:00:00-04:00
county_name: Hunterdon County
state: NJ
headline: Severe Thunderstorm Watch from SAT 4:27 PM EDT until SAT 11:00 PM EDT
county_fips:
category: Met
url:
urgency: Future
severity: Severe
certainty: Possible
geographicname: Hunterdon County
state_name: New Jersey