MAXATAWNY TWP., Pa. - Investigators are ruling a fire at a barn in Maxatawny Twp. as accidental. 

It was reported Monday that the blaze was caused by the self-heating of hay bales. 

The barn was damaged during a fire Saturday in the 400 block of High Road.

Firefighters had to battle the flames and help round up cows.

They say other farmers brought in trailers to take the cows away from the fire.

No serious injuries have been reported.

Tags

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.