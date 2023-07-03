READING, Pa. - Veterans are honoring a Civil War hero on the 160th anniversary of the Battle of Gettysburg.

Members of the American Legion gathered for a ceremony at the statue of General David Gregg at North Fourth Street and Centre Avenue in Reading.

Gregg fought for the Union Army during the Civil War.

Speakers talked about General Gregg and his impact on the Union efforts at Gettysburg.

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