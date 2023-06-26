222 downed poles Richmond Twp.
WFMZ-TV / Jace Codi

RICHMOND TOWNSHIP, Pa. - Downed utility poles and wires closed a stretch of Route 222 in Richmond Township Monday afternoon.

Fleetwood Police believe weather may be to blame.

222 downed poles Richmond Twp.

Route 222 is shut down between Route 662 and Pleasant Hill Road while crews assess the damage, make repairs and work to get the roadway back open. 

Officials say the closure will likely last several hours.

Approximately 500 Met Ed customers in Richmond and Maidencreek townships are without power.

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