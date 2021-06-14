DOUGLASSVILLE, Pa. - A special ceremony was held Monday to mark Flag Day at Keystone Villa at Douglassville.

Flag Day commemorates the anniversary of the Stars and Stripes becoming the official flag of the United States.

The Berks County event featured remarks from Mark Moore, the senior pastor of Glossbrenner United Methodist Church in Lancaster County. 

Moore also served as a member of the U.S. Air Force Reserve Chaplain Service. 

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