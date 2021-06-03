Lebanon VA Medical Center
Patrick Manwiller | 69 News

LEBANON, Pa. | The Lebanon VA Medical Center is about to put one of the world's most advanced medical tools to use.

Next week, doctors will perform the hospital's first surgery on the DaVinci X-i surgical system.

They say the $2.3M robotic tool allows doctors to do things during surgery that they can't do with their hands.

It also allows patients to go home within a day or two after their operation, rather having to stay in the hospital for a week.

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