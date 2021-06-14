BOYERTOWN, Pa. - An online auction is underway to raise money for a new museum that's under construction in Boyertown.

You can bid on items to help support "The General Carl Spaatz National Army Air Forces Museum."

The museum is named after a local World War II hero who's credited with creating the Air Force as we now know it.

Art, antiques, food, rare books and collectibles are all available.

You can check out the items and place bids on the museum's website.

The auction closes on Friday.

Tags

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.