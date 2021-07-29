Road closed

LENHARTSVILLE, Pa. - An overturned tractor-trailer is blocking traffic on Old Route 22 near Lenhartsville.

Police say it happened just after 5:00 p.m. 

Old Route 22 is closed while crews work to clear the tractor-trailer. 

One person was seen being taken from the scene of the crash by EMS. The extent of the persons injuries are unknown. 

Motorists are encouraged to avoid the area.

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