Reading fire on Muhlenberg Street
Patrick Manwiller | 69 News

READING, Pa. - Reading School District officials say counseling services are being made available following the news of a student death. 

A 9-year-old Amanda Stout Elementary student was killed in a house fire in Reading Thursday morning.

The boy died at the hospital after being rushed from the scene of the fire in the 900 block of Muhlenberg Street, said the Berks County coroner. 

The student's name is not being released at this time.

The district Crisis Team has been activated and in-person grief counseling will be available for students, staff and families from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. Friday.

Tags

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.
Comments disabled.