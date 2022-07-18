Safe Berks

READING, Pa. - Safe Berks is holding a day camp for teens this summer.

The camp focuses on creating a teen alliance to end violence. It will be held from 8:30 a.m. to 4 p.m. from August 1 to August 5.

Albright College is hosting the camp.

Camp Safe Berks is free and is open to teens ages 13 to 18. The deadline to register is July 22.

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