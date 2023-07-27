State Hill Road downed wires
WFMZ-TV / Tim Lind

SPRING TWP., Pa. - A passing truck brought down wires and closed a major roadway in Spring Township Thursday afternoon.

It happened around noon in the area of State Hill Road and Colony Drive.

Police say no one was hurt and there is no word if any charges will be filed against the driver.

PPL is making repairs and working to get the road open.

A small number of power outages were reported in the area.

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