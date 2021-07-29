KEMPTON, Pa. - We just got these pictures of storm damage from Kempton, Berks County.

The picture was taken right off Rhoads Road. You can see a tree fell right on the road, right in front of a vehicle.

There are several trees down in the area, and we are hearing the roof of a barn was ripped off.

Some trees were snapped in half.

So far, there are no reports of anyone hurt.

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