Interstate 78

S. WHITEHALL TWP., Pa. - A crash involving two tractor trailers made a mess of traffic on I-78.

The crash happened Tuesday afternoon in the westbound lanes in South Whitehall Township.

One of the trucks jackknifed.

Both directions were reduced to one lane for awhile.

All lanes are now open.

We're told one person was hurt, but we don't know how serious those injuries are.

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