Musikfest food vendors
WFMZ-TV | Jack Reinhard

BETHLEHEM, Pa. - Musikfest activities are temporarily suspended Monday evening as some showers and thunderstorms move through the area, according to a social media post from the festival.

"Please seek shelter in your vehicles or a permanent structure," Musikfest said in its post.

Musikfest says more updates will follow as they become available.

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