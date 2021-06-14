ALLENTOWN, Pa. - Monday is Flag Day, and the city of Allentown is celebrating the holiday.

Mayor Ray O'Connell and members of the Allentown Flag Day Association gathered for a special ceremony, raising the American flag outside City Hall.

The holiday commemorates the adoption of the United States flag on this day back in 1777, by resolution of the Second Continental Congress.

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