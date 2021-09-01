THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 483 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL DELAWARE
KENT
IN NORTHERN DELAWARE
NEW CASTLE
IN SOUTHERN DELAWARE
SUSSEX
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST MARYLAND
CAROLINE KENT QUEEN ANNE'S
TALBOT
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER MONMOUTH
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MIDDLESEX MORRIS
SOMERSET WARREN
IN SOUTHERN NEW JERSEY
ATLANTIC BURLINGTON CAMDEN
CAPE MAY CUMBERLAND GLOUCESTER
OCEAN SALEM
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, ATLANTIC CITY, BETHLEHEM,
BLAIRSTOWN, CAMDEN, CENTREVILLE, CHERRY HILL, CHESTERTOWN,
DENTON, DEPTFORD, DOVER, DOYLESTOWN, EAST BRUNSWICK, EASTON,
EASTON, EDISON, FLEMINGTON, FREEHOLD, GEORGETOWN, GLASSBORO,
HAMMONTON, MEDIA, MILLVILLE, MOORESTOWN, MORRISTOWN, MOUNT HOLLY,
NEW BRUNSWICK, NORRISTOWN, NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, OCEAN CITY,
PENNSVILLE, PERTH AMBOY, PHILADELPHIA, READING, SAYREVILLE,
SOMERSET, TOMS RIVER, TRENTON, WEST CHESTER, AND WILMINGTON.