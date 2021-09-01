The Great Allentown Fair sign generic

ALLENTOWN, Pa. - The opening of The Great Allentown Fair has been postponed until Thursday as he remnants of Hurricane Ida move through the region.

"In the interest of the safety of all fairgoers, staff, vendors, entertainers, and volunteers, and in consultation with the City of Allentown Emergency Management Agency, the fair’s management is postponing the opening of The Great Allentown Fair until tomorrow," according to a news release from the fair.

The fair hours on Thursday, September 2 are noon to 10 p.m.

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