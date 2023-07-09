16th & Chew incident police car

ALLENTOWN, Pa. - Police and forensics units responded to the intersection of 16th and Chew Sts. on Sunday.

An area of the intersection was blocked off by police early Sunday afternoon. A 69 News crew saw what appeared to be a body underneath a sheet on a gurney being removed from a house on N. 16th St.

However, authorities have not confirmed anything at this time.

This is a developing story.

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