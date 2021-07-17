BETHLEHEM, Pa. - The Bethlehem Blueberry Festival is in its 34th year and is turning the town blue.

The festival is hosted by the Historic Bethlehem Museums and Sites organization and is taking place all weekend long at the Burnside Plantation.

Kids can indulge in some crafts, pony rides and a petting zoo while the adults taste blueberry infused brews and enjoy live music.

The event kicked off Saturday morning cobbler and ice cream.

On-site activates continue Sunday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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