NORTH WHITEHALL TWP., Pa. – Lehigh Carbon Community College is welcoming back students to its campuses.

In-person services resumed Tuesday at the main campus in North Whitehall Township, as well as at the college's satellite locations in Allentown and Tamaqua.

Berrier Hall and Rothrock Library at the North Whitehall campus are also open to the public.

The community college's fall semester starts Aug. 21.

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