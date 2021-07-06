NORTH CATASAUQUA, Pa. - A report of a suspicious package caused lots of police commotion in part of Lehigh County Tuesday.

Multiple police and fire departments responded around 10:30 a.m. to Cypress and Grove streets in North Catasauqua for a report of a suspicious package.

The bomb squad even sent a robot to check it out.

But our crews on the scene say a man later walked up to authorities and told them it was his forgotten lunchbox.

He picked it up and walked off.

Cypress and Grove streets were closed as authorities investigated.

Tags

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.