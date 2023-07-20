THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
530 IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MORRIS SOMERSET
SUSSEX WARREN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, BETHLEHEM, BLAIRSTOWN,
DOYLESTOWN, EASTON, FLEMINGTON, JIM THORPE, MEDIA, MORRISTOWN,
NEWTON, NORRISTOWN, PHILADELPHIA, READING, SOMERSET, STROUDSBURG,
TRENTON, AND WEST CHESTER.