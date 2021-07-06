EASTON, Pa. - Congresswoman Susan Wild is hanging around the Lehigh Valley Tuesday, talking more about the local impacts of federal COVID relief aid.

She's at the Boys and Girls Club of Easton, with members of organizations "Moms Rising" and "Paid Leave for All Campaign," for an event called "Celebrate Families and Caregiving."

It's part of a series of local events Wild is hosting this week where she's discussing the American Rescue Plan, community-funded projects for the district, and the need for a robust child care and paid leave legislation.

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