EASTON, Pa. - An Easton band that cracked the Top 40, twice, is returning to its hometown to help kick off the summer season.

Mayor Sal Panto announced Monday that rock group The Cyrkle will cap a full day's worth of activities on May 7.

The day will start with the opening of the Easton Farmers' Market. There will also be a taco festival and a performance by Lehigh Valley-based band Time Whys.

Panto said The Cyrkle last played in Easton back in 1988. Their hits "Red Rubber Ball" and "Turn-Down Day" reached the charts in 1966. 

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