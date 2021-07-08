THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
351 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER MONMOUTH
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MIDDLESEX MORRIS
SOMERSET SUSSEX WARREN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, BETHLEHEM, BLAIRSTOWN,
DOYLESTOWN, EAST BRUNSWICK, EASTON, EDISON, FLEMINGTON, FREEHOLD,
JIM THORPE, MEDIA, MORRISTOWN, NEW BRUNSWICK, NEWTON, NORRISTOWN,
NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, PERTH AMBOY, PHILADELPHIA, READING,
SAYREVILLE, SOMERSET, STROUDSBURG, TRENTON, AND WEST CHESTER.