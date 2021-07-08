Tree falls onto Hellertown home
Rich Rolen | for 69 News

HELLERTOWN, Pa. - Crews were called after a tree fell onto a home in Hellertown, Northampton County Thursday evening.

The tree fell around 5:20 p.m. at the 100 block of Cedar Road, according to county dispatchers.

There is no word on the extent of the damage. No ambulances were called to the scene.

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