ALLENTOWN, Pa. - The threat of bad weather is once again putting an Allentown school's graduation on hold.

William Allen High School's commencement ceremony for seniors was supposed to be held Monday, but school officials say they're postponing it.

It will now be held Wednesday at 6:00 p.m. at J. Birney Crum Stadium.

This is the second time Allen's graduation has been delayed due to stormy weather.

It was originally supposed to be held this past Saturday.

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