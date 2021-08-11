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A Lehigh County woman accused in the 2017 death of her newborn has learned her fate.

Ashley Caraballo was sentenced in court Wednesday to five to 10 years in prison. She will be eligible for parole in five years.

Back in June, she pleaded no contest to charges of murder, concealing the death of a child, and abuse of a corpse.

Investigators say Caraballo killed her baby son in 2017 and hid his body in a paint tub in her North Whitehall Township home.

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