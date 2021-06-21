HARRISBURG, Pa. - Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro says he and 20 other Attorneys General are calling on the postal service to stop making service cuts.

The group is urging the Postal Regulatory Commission to oppose Postmaster General Louis DeJoy's efforts to increase delivery times for first-class mail and other essential postal services.

The group says the proposed changes would slow 40% of all first-class mail.

DeJoy's plan calls for longer delivery times, reduced hours at some post offices, and rate hikes to help stop the postal service from losing money.

Tags

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.