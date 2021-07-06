Costco Wholesale plans to end its special shopping hours for older adults. The club will resume its normal hours by July 26. 

The special hours apply to adults age 60 and older and people with disabilities. Only those groups can currently shop between 9 a.m. and 10 a.m. on weekdays.

Costco rolled out the special hours in March 2020 during the pandemic. Several other retailers did the same, although Trader Joe's recently ended its special hours as well.

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