A state trooper killed in the line of duty was honored Monday in Erie County.

A funeral procession was held Monday morning for Jacques Rougeau Jr.

Rougeau was killed on June 17 in a shootout in central Pennsylvania.

Another state trooper was wounded in a separate shootout with the same gunman. The suspect was later killed by police.

Two public viewings are being held Monday for Rougeau.

The funeral service is scheduled for Tuesday.

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