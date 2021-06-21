PITTSBURGH, Pa. - Vice President Kamala Harris stopped in Pennsylvania to promote the expand child tax credit on Monday.  

She came to Pittsburgh to make sure families are aware that the credit has been expanded as part of the American Rescue Plan.

The credit increased to $3,000 for each child between 6 and 17 years old and to $3,600 for each child under age 6.

Monthly payments will begin for families next month.

There's a sign up tool and more info on the tax credit on the IRS website.

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