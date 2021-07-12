West Penn Twp. crash
Larry Neff | for 69 News

WEST PENN TWP., Pa. - Two people have been transported to the hospital after a crash in Schuylkill County Monday afternoon.

The crash happened around 3:40 p.m. at the intersection of Pine Hill and Winter Mountain Road in West Penn Township, according to county dispatchers.

There are no confirmed road closures at the scene.

County dispatchers say they are unsure how many vehicles were involved, as they have received conflicting reports.

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