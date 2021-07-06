TUNKHANNOCK TWP., Pa. – Pocono Raceway is waving in blood donors Tuesday.

The venue is hosting its 16th annual blood drive in Tunkhannock Township, Monroe County. It goes until 7 p.m. Tuesday.

Appointments can be made online at on the Red Cross website or by calling 800-RED-CROSS.

Anyone who gives blood will be eligible to win a $250 Raceway gift card. In addition, those who donate $10 can drive one or more laps around the racetrack in their own vehicles.

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