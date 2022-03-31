Utility poles down in Mahoning Twp.
Larry Neff | for 69 News

MAHONING TWP., Pa. - Strong winds brought down a few utility poles in Carbon County.

Two poles came down in the 800 block of Mahoning Drive East in Mahoning Township.

No one was hurt.

We're told Mahoning Drive is closed from the 700 block of Biesels Road down to the tennis courts.

No word on when it will reopen.

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