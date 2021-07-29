Masks Covid coronavirus generic
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NORRISTOWN, PA – The Montgomery County Office of Public Health is recommending universal indoor masking for all teachers, staff, students, and visitors to schools, regardless of vaccination status.

The announcement for the 2021-22 school year follows the updated recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention.

Office of Public Health also released new masking guidance for the general public based on levels of COVID-19 community transmission. 

Montgomery County is in the moderate level of community transmission which recommends unvaccinated people wear masks indoors and in crowded outdoor settings. 

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