National Weather Service logo

LUMBERVILLE, Pa. - The National Weather Service says a tornado developed Thursday afternoon in Bucks County.

The National Weather Service says the tornado was spotted near Lumberville.

69 News has a crew heading to the scene and will give you the latest on the developing story on 69 News at 10.

DISCLAIMER FOR COMMENTS: The views expressed by public comments are not those of this company or its affiliated companies. Please note by clicking on "Post" you acknowledge that you have read the TERMS OF USE and the comment you are posting is in compliance with such terms. Your comments may be used on air. Be polite. Inappropriate posts or posts containing offsite links, images, GIFs, inappropriate language, or memes may be removed by the moderator. Job listings and similar posts are likely automated SPAM messages from Facebook and are not placed by WFMZ-TV.