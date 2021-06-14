Tractor trailer crash
Adam Klein | 69 News

RICHLAND TWP., Pa. - Crews were called to a fuel spill Monday after a tractor-trailer hit a guard rail in Bucks County.

The vehicle was driving south on Route 309 when it went off the road, hitting the guard rail and a small bridge. The crash happened on the Springfield Township/Richland Township line.

The tractor-trailer came to a stop, blocking both southbound lanes.

A significant amount of fuel was spilled.

The tractor-trailer told a 69 News photojournalist at the scene he was not injured.

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