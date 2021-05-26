U.S. Capitol Building

New Jersey's attorney general took his fight against the rise in militia extremism and violent white supremacy to Capitol Hill.

Gurbir Grewal testified before the Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties.

He told lawmakers about the strategies New Jersey is using to protect people from violent extremists.

Grewal said they are combating hate and bias among young people where incidents have quadrupled over the last five years.

He then convened a task force to study it and offer solutions through education and tougher hate crime laws.

The task force is also targeting unlawful firearm activity to prevent violence.

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